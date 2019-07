Un jove es llança al mar des d'una escullera per fugir de la policia

Un gran dispositiu de mitjans s'ha mobilitzat per localitzar un jove que s'havia llançat al mar des d'una escullera a Alacant quan estava fugint de la policia. Els fets han passat a les 4.30 h a la platja del Postiguet i set hores més tard, cap a les 11.30 h, s'ha desactivat aquest operatiu.Segons la policia, el jove ha estat acusat de tràfic de drogues i desobediència a l'autoritat després de fugir. La detenció s'emmarca en un operatiu contra el tràfic de drogues. Els agents van localitzar tres individus, dos dels quals van ser poder detinguts. El tercer va aconseguir fugir llançant-se al mar.La policia, que va fer les gestions necessàries per poder identificar el jove, l'ha pogut localitzar quan uns agents s'han desplaçat fins al seu domicili i han vist que hi estava accedint. Finalment, ha sigut detingut cap a quarts de dotze del migdia. Tot apunta que després de llençar-se a l'aigua, hauria nedat fins a una zona allunyada de la visió dels policies per poder sortir de l'aigua.Per localitzar el jove s'havia activat un dispositiu de recerca per mar, terra i aire. Hi han participat embarcacions de la Guàrdia Civil, un helicòpter del Consorci Provincial de Bombers, Salvament Marítim, Protecció Civil i una moto de Proactiva, entre altres.

