Aragó demana a Catalunya que es faci càrrec de l'os Goiat

El govern de l'Aragó ha demanat al de Catalunya que es faci càrrec de l'os Goiat. El conseller de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat, Joaquín Olona, ha enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en què li expressa el malestar que hi ha al territori per l'activitat de l'animal.Territori i Sostenibilitat ha confirmat la recepció de la carta, però ha emmarcat la qüestió en la comissió de treball sobre l'os que reuneix les diferents administracions implicades, la catalana i l'aragonesa, però també la navarresa, l'estatal i la francesa. Les mateixes fonts han indicat que el conseller Calvet contestarà a la carta d'Olona en els propers dies.A la missiva del dirigent aragonès se subratlla l'historial conflictiu de l'os i s'atribueix la introducció del plantígrad al Pirineu al programa de reintroducció que gestiona la Generalitat. També s'indica que l'executiu de l'Aragó no comparteix les decisions polítiques que van dur a l'elaboració d'aquell programa.A més, se subratlla que el govern aragonès no participa ni col·labora en aquell programa, i per això es considera que són les autoritats catalanes les que s'han de fer càrrec de l'os i resoldre els problemes que, al seu parer, causa l'animal.

