​El PSOE està «convençut» que tancarà un acord amb Podem després de la renúncia d'Iglesias

Adriana Lastra, vicesecretària general del PSOE Foto: Europa Press

La vicesecretària general del PSOE, Ariadna Lastra, s'ha mostrar optimista i esperançada després del pas al costat del líder de Podem, Pablo Iglesias, en renunciar a entrar al govern espanyol. Des d'Astúries, la socialista ha considerat el moment que s'obre després del gest de renúncia d'Iglesias com "una oportunitat que tothom estava esperant" per poder arribar a un pacte entre el PSOE i Unides Podem que faciliti la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol."Estic convençuda que hi haurà acord i el meu partit també. És pel que treballarem. Això si, amb discreció i lleialtat, i amb l'objectiu de tenir la setmana vinent un govern a ple rendiment", ha sentenciat la socialista en declaracions als mitjans.Lastra, a més, creu que "les 48 hores que queden" fins al ple d'investidura s'aprofitaran des del PSOE i des d'Unides Podem per "parlar de moltes coses, com el programa del govern que ha de passar per fer front a les reformes necessàries". Per a la socialista, es tracta, també, de "donar resposta als milers de persones que van votar i esperen un govern de progrés". És per això que s'obre clarament a "parlar igualment d ela participació d'Unides Podem" a l'executiu, ara que Iglesias s'ha descartat com a possible ministre.De la mateixa manera, Lastra ha considerat que el pacte és "necessari". "Jo sempre he defensar que l'esquerra s'entengui, perquè pot, sap i s'ha d'entendre", ha dit, tot afegint que el PSOE i Unides Podem "no parteixen de zero". "Hem estat col·laborant i tenim la base de l'acrod pressupostari que no va sortir endavant pel vot de la dreta i l'independentisme, però és bona base. Tenim també el document de l'executiva del PSOE i treballem a partir d'aquí", ha sentenciat.

