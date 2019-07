La CUP aposta per una vaga general continuada com a resposta a les sentències de l'1-O

El diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha afirmat que aposten per parar Catalunya indefinidament, com a resposta a les sentències que s'emetin contra els impulsors de l'1-O. "Per a nosaltres una vaga general seria un recurs, una resposta potent? Clar, seria fantàstic que fos una vaga general continuada", ha assegurat en una entrevista d'Europa Press.El cupaire lamenta que les sentències del Tribunal Suprem arribin sense una proposta ferma de resolució democràtica al conflicte polític a Catalunya, pel qual la situació "requereix una agudització, una escalada del conflicte"."Mobilització social, institucional, desobediència civil i també, òbviament, parar el país. El fet que hem d'aconseguir és crear les condicions per més tard o més ràpid, parar-ho de forma continuada, sota la forma que sigui això. Si és de vaga general, per a nosaltres és un recurs molt valuós i positiu, però que no ens toca a nosaltres protagonitzar-ho, sinó que correspon als sindicats", ha subratllat.Ha insistit que, per això, cal crear les condicions per generar "un altre moment comparable al de l'1-O i el 3-O, però que aquesta vegada sigui efectiu i no es quedi en simbòlic", i ha advertit que, en la mesura en què s'aconsegueixi o no aquesta "aturada de país", es marcarà el pols de la confrontació amb l'Estat i la correlació de forces.En aquest sentit ha criticat que ara mateix "l'independentisme hegemònic i majoritari de JxCat i ERC i el Govern es mou molt còmodament en el simbolisme i la retòrica, en comptes de crear les condicions que no es creen amb declaracions simbòliques"."Això es fa posant en escac l'ordre jurídic polític, actuant les institucions amb sobirania i reapropiant-se del control del territori i dels recursos, acompanyat per un cicle de mobilitzacions. En això no veiem iniciativa per part de JxCat i ERC i el Govern", ha criticat.Per la CUP, una autodeterminació efectiva que signifiqui constituir la república i un país independent requereix "tenir el control públic dels recursos, de les infraestructures i dels serveis del país en mans de l'Estat i de l'Ibex-35". Diumenge passat, en la seva Assemblea Nacional, la CUP va posar les bases de la seva ponència estratègica -que s'acabarà de votar a finals de juliol- , en la qual s'obren a entrar en un futur Govern si es donen certs supòsits i per aconseguir l'objectiu de l'autodeterminació: "La CUP es posa les piles".L'escenari, insisteix Riera, cal preparar-lo, i això passa per un cicle de mobilitzacions continuat i forçant el control públic dels recursos: "En l'anterior cicle polític no es va tenir en compte el tema de la presa del poder. Van pensar que amb el poder autonòmic es podia sostreure a l'Estat sobirania. Això s'ha demostrat que no és real. Cal plantejar-se el tema de la presa de poder. Per això la CUP fa un gir conceptual, estratègic"."Plantegem ser una força política preparada per entrar en el tema de la presa del poder", pel qual volen aguditzar el conflicte amb l'Estat, pressionant JxCat i ERC i, si escau, entrant al Govern per prendre la responsabilitat de fer avançar el projecte autodeterminista."Des de l'oposició li vam donar a Torra l'oportunitat de governar, i hem demostrat que la seva aposta de Govern era equivocada. Ara ja toca proposar alternatives, ser propositius i, veient que aquest camí no funciona, cal agafar-ne un altre. Aquí la CUP es planteja com una alternativa disposada a assumir compromisos i responsabilitats", ha resolt.Ha demanat un canvi de rumb al Govern i ha exigit no plantejar fórmules que no són efectives: "Si entrem en la lògica de presa de poder i li disputem el poder a l'Estat la batalla serà llarga, això no és d'avui per a demà, no és un surts al balcó i ja ets independent".

