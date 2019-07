​Bargalló diu que per conèixer l'ús del català als patis caldria un estudi més ampli i «científic»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, creu que l'ús del català al pati de les escoles és similar al que fan els mateixos alumnes al carrer o al camp de futbol. Segons ell, podria ser interessant conèixer els usos lingüístics dels alumnes fora de l'aula, però s'hauria de fer un estudi amb criteris "acadèmics" i "científics" i una "mostra gairebé censal", que fos territorialment diversa i tenint en compte tipus d'escoles diferents.Per això, creu que l'informe de la Plataforma per la Llengua sobre el poc ús del català als patis té cert interès, però aquesta investigació s'hauria d'emmarcar en un estudi més global que avalués també "la televisió, el cinema, la justícia, el camp de futbol, el carrer o el Metro". Abans caldria acordar la metodologia científica, la investigació la podria fer el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i els resultats s'haurien de debatre sense donar dades concretes de cap centre.En declaracions a l'ACN, Bargalló ha opinat que l'escola és el reflex de la societat, excepte segurament en matèria lingüística, perquè "la immersió no és el reflex, és el treball perquè la llengua minoritzada a la societat tingui un tracte a l'escola que faci que l'alumne quan acabi comprengui correctament les dues llengües".En tot cas, ha dit que el departament dona llibertat a parlar la llengua que es vulgui al pati, i ha criticat polítics del PP, Cs o Manuel Valls perquè "es pensen que l'escola és com la que anaven ells, i no hi ha cap escola com la que ells anaven, ni la que ells anaven". "El debat que fem ara és el canvi d' usos del pati, que el volem més lúdic, obert, lliure i natural i menys pautat", ha assegurat. "És un pati on si algú es planteja que hem de donar indicacions està molt antiquat, si a algú se li acudeix fer això, està molt equivocat i pixa fora de test", ha conclòs.D'altra banda, Bargalló ha explicat que el proper curs totes les escoles hauran publicat a la seva web el projecte lingüístic. El conseller recorda que el projecte lingüístic escolar és l'adaptació de la normativa a la realitat i context de cada escola, però el projecte no pot anar contra la normativa. A més, el projecte no ha de publicar percentatge d'ús de cada llengua, sinó que dona criteris d'ús.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor