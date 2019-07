Una ferida crítica per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a l'Hospitalet de Llobregat

Extingit un incendi d'habitatge a un edifici de 4 plantes del ptge. Milans de l'Hospitalet de Llobregat (Avís 18.59h). Ha cremat el 60% d'un dels pisos de la 3a planta. Evacuades @semgencat 2 dones afectades per fum a l'Hospital M. Broggi, una en estat crític i l'altra menys greu pic.twitter.com/fsckbH8Q2l — Bombers (@bomberscat) July 19, 2019

Una dona ha resultat ferida crítica per inhalació de fum en un incendi que ha tingut lloc aquest divendres en un edifici de quatre plantes de l'Hospitalet de Llobregat. Els Bombers han rebut l'avís del foc a les set de la tarda, i vint minuts després ja el donaven per controlat. Al mateix succés una altra dona, filla de la primera, ha sofert lesions de caràcter menys greu per la mateixa causa. Ambdues han estat traslladades a l'hospital Moisès Broggi.A les nou de la nit l'incendi, que ha afectat el 60% del domicili, el tercer-quarta, ja es donava per extingit. En total hi han actuat set dotacions dels Bombers, inclosos efectius del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM). Les flames han afectat concretament dues habitacions i el passadís de l'edifici, per bé que el fum i la temperatura han arribat a afectar el 80% del domicili. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat dues ambulàncies, i també hi ha actuat la Policia Local. No hi ha hagut afectació estructural.