PSOE i Cs pacten en un poble d'Andalusia amb l'aplicació d'un 155 a Catalunya com a gran prioritat

El punto número uno del acuerdo entre PSOE y Cs en Mijas es.... ¡el 155 en Cataluña! Crucial para los vecinos, claro... pic.twitter.com/5ml6sR242Z — Iván Gelibter (@IvanGelibter) July 18, 2019

🇪🇸 Esta será la hoja de ruta de los gobiernos que negocie Cs, tal y como ha aprobado hoy por unanimidad nuestra Ejecutiva: bajadas de impuestos, defensa de la igualdad entre españoles y de la Constitución, regeneración democrática, apoyo a las familias... #PolíticaÚtil 💪🍊 pic.twitter.com/ymE1DH2TQl — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) June 3, 2019

L'aplicació de l'article 155 a Catalunya per a garantir la unitat d'Espanya és el primer punt de l'acord entre el PSOE i Ciutadans per a governar Mijas, un municipi d'Andalusia de 80 mil habitants. Així ho escenifica el pacte al qual han arribat les dues formacions, contingut del qual s'ha pogut veure a través de la xarxa, on resa que "defensaran la unitat d'Espanya i l'Estat de les Autonomíes".El document consta d'uns 60 punts però el primer és el de l'aplicació de l'article 155 contra Catalunya si la Generalitat "segueix sense acatar l'ordre constitucional". "Contemplem tots els instruments de l'Estat de Dret per a frenar el separatisme", assenyala el pacte. Aquesta mesura principal emana de les exigències de Ciutadans, que va decidir incorporar obligatòriament en tots els pactes amb els altres partits.

