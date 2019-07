Detinguts dos homes vinculats a una nova agressió homòfoba al metro

La Guàrdia Urbana ha detingut i ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra dues persones vinculades a una agressió homòfoba que es va produir el passat dimecres a la parada de metro de plaça d'Espanya de Barcelona. Va ser llavors quan quatre homes i dues dones van colpejar un jove per ser "massa gai", tal com posteriorment va quedar constatat a través d'un vídeo. La víctima, que va haver de ser atesa, assegura que té marques d'esposes als canells, ja que dos dels presumptes agressors eren vigilants de seguretat.Ara, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha afirmat que col·labora amb els Mossos per aclarir els fets, i que ha obert una investigació interna "sobre la possible participació de personal de seguretat fora de servei" en l'agressió. La presumpta agressió va tenir lloc al passadís de l'estació, quan el jove es dirigia a la zona de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).Per la seva part, l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) no ha pogut contactar encara amb la víctima, tot i que també ha obert una actuació d'ofici sobre l'agressió, tal com consta en un comunicat conjunt amb l'Ajuntament de Barcelona. En cas que es confirmi que dos dels agressors eren vigilants de seguretat, han remarcat, demanaran "major formació" en tots els àmbits, així com protocols d'agressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor