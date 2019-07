35 pel·lícules imprescindibles disponibles a Netflix, HBO, Filmin, Movistar Plus i Amazon

Les millors plataformes de streaming del moment s'omplen cada setmana de pel·lícules per fer encara més potent la seva oferta i el seu catàleg. La llista de films es molt més reduïda a Espanya que a altres països del món depenent de la plataforma. Les internacionals introdueixen a poc a poc les pel·lícules a Europa, on la seva oferta va arribar molt més tard de la seva creació als Estats Units. Movistar i Filmin, però, al ser espanyoles, ofereixen la seva plenitud de pel·lícules a tot l'Estat.Des dehem volgut aprofitar aquests mesos d'estiu per recomanar les pel·lícules més imprescindibles de les cinc plataformes principals. De cada una d'elles n'hem escollit set, variant en estils, duració, època i gènere. Esteu d'acord amb la tria?

