El pare del nen de Rubí mort el 17-A porta el vincle entre l'imam i el CNI a l'Audiència Nacional

Javier Martínez, el pare del nen de Rubí mort en l'atemptat del 17-A a la Rambla de Barclona, ha decidit portar les revelacions sobre l'imam de Ripoll i autor intel·lectual de l'atac, Abdelbaki es Satty, i el CNI a l'Audiència Nacional. Així consta en una sol·licitud de diligències d'investigació efectuada aquest divendres, a la qual ha tingut accés. La sol·licitud es basa en les noves revelacions del diari Público sobre la relació entre Es Satty i el CNI, del qual n'havia estat confident i havia estat en contacte fins pràcticament el moment dels atemptats a Barcelona i Cambrils."Existeixen una sèrie d'indicis l'oportuna investigació dels quals es presenta com a determinant a l'hora de poder esclarir la naturalesa, entitat i rellevància de la informació que les forces i cossos de seguretat poguessin tenir sobre la preparació dels atemptats, així com també la relació que Es Satty hagués pogut tenir amb terceres persones no investigades en la present causa i amb l'estructura d'Estat Islàmic", assenyala el text. La primera sol·licitud reclama determinar els conatctes entre agents del CNI i l'imam de Ripoll mentre complia condemna a la presó de Castelló.Javier Nistal -de qui es demana la compareixença com a testimoni i que era subdirector general d'Institucions Penitenciàries- va fer un informe "tremendament significatiu" en el qual es detallen quatre visites a Es Satty per part d'agents de la Guàrdia Civil i del CNI mentre estava reclòs al centre penitenciari. També es demana la compareixença d'aquests agents per tal que estableixin la naturalesa d'aquests contactes, i també la manera com l'imam es comunicava a través del mètode de la "bústia morta"a amb els serveis d'intel·ligència espanyols, que monitoritzaven els terroristes.La documentació publicada els últims dies assenyala que s'havien seguit els passos de la cèl·lula en viatges a Basilea, Friburg i Zuric, així com també París i Brussel·les. "És perfectament presumible que el CNI podria tenir informació no aportada a les presents actuacions, ni comunicada als cossos de seguretat i que podria no només posar llum sobre el parador de terceres persones implicades i sustretes de l'acció de la justóicia, sinó que fins i tot podria, potser, haver evitat el fatal desenllaç", sosté el text.La sol·licitud reclama al CNI que aporti tots els informes relacionats amb Es Satty i els membres de la cèl·lula. Els documents es reclamen a través del Ministeri de Defensa. El govern espanyol, per ara, es nega a valorar les informacions aparegudes i només retrà comptes de l'etapa del PSOE a la Moncloa, és a dir, des del juny de l'any passat. Els atemptats es van produir quan era el PP qui estava en el poder.

