VÍDEO Així és «Etherborn», el videojoc català que triomfa arreu del món

L'estudi català Altered Matter ha estrenat mundialment el vídeojoc 'Etherborn', una aventura en 3D que ha comptat amb el suport del Departament de Cultura en diverses fases del desenvolupament. Es tracta d'un joc experimental del gènere dels trencaclosques. El vídeojoc ofereix el català entre els idiomes disponibles per jugar-hi, gràcies al suport de la Direcció General de Política Lingüística.Es tracta d'un joc de plataformes ambiental basat en la navegació per nivells, la lògica, l'exploració i la comprensió d'estructures que alteren la gravetat. Té lloc en un món on les lleis de la física i la gravetat es comporten de manera diferent a l'habitual.Etherborn va participar, ara fa tres anys, en la segona edició de Gamebcn, la incubadora de projectes de vídeojocs que compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Altered Matter té la seu a Barcelona i està integrat per cinc joves catalans.