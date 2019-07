Torra i Bosch informen els països amb víctimes a l'atemptat del vincle de l'imam de Ripoll amb el CNI

Quan es compleixen gairebé dos anys dels atemptats del #17A i després de les darreres informacions publicades, he enviat aquesta carta als cònsols dels països amb víctimes mortals. pic.twitter.com/VKM71kCRQL — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) July 19, 2019

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha enviat una carta a tots els cònsuls dels països que van patir víctimes mortals en l'atemptat terrorista del 17 d'agost de 2017 a Catalunya. Aquest moviment ha estat a petició del President de la Generalitat, Quim Torra. En el document, demana una reunió amb els diplomàtics per abordar les noves informacions que han anat sorgint sobre els fets de l'atemptat i els seus implicats.A les cartes, el Govern de la Generalitat es posa a disposició d’aquests països per a qualsevol necessitat que tinguin, quan s’està a punt de celebrar el segon aniversari dels atemptats.Bosch proposa als representants diplomàtics "reunir-se per intercanviar opinions sobre aquest afer", fent esmena a les relacions que la Generalitat i diversos consulats van mantenir durant els moments de màxima tensió de l'atemptat, a Barcelona i Cambrils.Aquesta acció s’afegeix a l’enviament ahir d’una carta per part de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, a la vicepresidenta Carmen Calvo i a la ministra de Defensa Margarita Robles. En la carta, el Govern demanava una reunió al govern espanyol exigint un aclariment sobre els fets narrats en les informacions que ha revelat Público.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor