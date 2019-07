Els manters insten Colau i Buch a deixar-los al marge del nou pla de seguretat

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, que agrupa bona part dels manters de la ciutat, demana a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que els deixin el marge del nou pla estratègic de seguretat a la ciutat, presentat aquest divendres pel departament i que s'aplicarà amb el suport de l'Ajuntament.El pla inclou el control policial sobre els manters com un dels set principals objectius, una decisió que Buch ha justificat amb l'argument que la venda ambulant és un dels fenèmens que provoca un increment de la percepció d'inseguretat dels ciutadans. El nou tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle (PSC), ha avançat que el top manta serà objecte de "persecució" per part de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.Colau ha defensat que la resposta policial no pot ser l'única contra la venda ambulant però ha posat com a exemple a segui r l'operatiu policial conjunt i permanent entre Mossos i Guàrdia Urbana a l'estació de la plaça de Catalunya. L'alcaldessa ha demanat no oblidar la "vulnerabilitat" dels venedors. En aquest sentit, Colau ha assegurat que l'Ajuntament demanarà al govern espanyol la modificació de la llei d'estrangeria, per facilitar l'accés al mercat laboral de la població migrada. Colau també ha recordat la creació de cursos d'ocupació per als manters per part del consistori.Des del sindicat, el portaveu Mame Mor assegura que l'anunci de Buch i Colau ha causat "preocupació" als venedors. "No sabem quin serà el límit de les noves intervencions policials de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra", afirma. "Ens sentim desprotegits", afegeix.Mor no comparteix que els venedors ambulants siguin inclosos dins el pla d'Interior i l'Ajuntament. "Nosaltres no tenim res a veure amb la inseguretat", defensa. El portaveu del col·lectiu assegura que el sindicat ja s'ensumava mesures policials més fortes. "Sabíem que això passaria i ja ha arribat el dia", diu, alhora que demana a l'alcaldessa i el conseller que rectifiquin.El pla presentat aquest divendres és la primera gran mesura de seguretat anunciada a Barcelona després de l'acord de govern entre Barcelona en Comú i el PSC, amb Batlle com a responsable de la Guàrdia Urbana. L'exdirector dels Mossos i el seu cap de files, Jaume Collboni, sempre han defensat abordar conjuntament les polítiques de seguretat i les que afecten l'espai públic, en la línia de l'estratègia impulsada per Buch.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor