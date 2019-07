Què has de fer si et pica una medusa?

És temps de platja i, per això, cal preveure la presència de meduses. El Projecte MEDUSA de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona ha creat un protocol d'actuació per fer front a les picades d'aquest animal. En aquest post us facilitem alguns consells genèrics a totes les espècies per tractar els efectes de les picades de la manera més efectiva possible.La proliferació de meduses, en augment en els darrers 50 anys, té impacte en la salut de les persones, el medi ambient marí, la pesca i el turisme. En els últims anys, a Catalunya les picades de medusa s'han incrementat fins a representar entre el 40% i el 80% de les incidències totals a les platges.El número d'afectats per picadures de medusa a les costes catalanes en mesos d'estiu oscil·la entre els 15.000 i els 20.000, segons dades del servei de socorrisme de les platges. Una xifra que podria ser superior si es comptabilitzessin les persones que acudeixen directament a centres hospitalaris.

