Iglesias renuncia a ser al govern de Sánchez per evitar eleccions

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de juliol de 2019

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat que renuncia a ser al govern de Pedro Sánchez per evitar unes noves eleccions espanyoles. Així ho ha afirmat a través d'una piulada a Twitter, en què assegura que ell no serà "l'excusa del PSOE" perquè no hi hagi un govern de coalició d'esquerres."Estar o no al consell de ministres no serà un problema, sempre que no hi hagi més vetos i que la presència d'Unides Podem al govern sigui proporcional als vots", ha explicat. D'aquesta manera, el partit d'Iglesias aspira a tenir un terç dels ministeris, d'acord amb el seu suport electoral.Segons Iglesias, l'estat espanyol necessita ja "un govern de coalició d'esquerres que assumeixi que els drets socials han de ser l'eix de govern". Per això, assegura que ell ja ha traslladat aquest punt de vista al president en funcions, i ha demanat al secretari d'acció de govern de Podem, Pablo Echeique, que faci arribar la voluntat de negociar, durant aquest cap de setmana, "un govern de coalició d'esquerres, un acord integral, un programa i equips" per tirar endavant la investidura el proper dimarts.En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, recordava aquest mateix divendres a Unides Podem que la proposta que encara es mantenia vigent era "substantiva" i "generosa" . La ministra assegurava que tot estava "disposat" per a la investidura, i mantenia les esperances que finalment el partit d'Iglesias optes per no "bloquejar" el curs de la política espanyola."O tenim un govern de coalició o tenim un bloqueig", afirmava, tot recordant que Sánchez només havia posat una condició al govern de coalició d'esquerres: que Iglesias en quedés fora. Així, demanava al líder d'Unides Podem que no sacrifiqués "l'interès general sobre l'interès d'una persona", ja que no permetre la formació del govern -deia- faria entrar Espanya en un "escenari desconegut" amb implicacions internacionals.Aquest matí, la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, ha obert la porta a l'entrada de membres de la direcció de Podem com Irene Montero, Rafel Mayoral o Pablo Echenique a l’executiu de Sánchez, en el sentit del veto a Iglesias, perquè "no hi poden haver dues veus, dues ànimes en un mateix executiu".Dijous, per altra banda, les bases d'Unides Podem havien decidit que no estaven disposades a vetar Iglesias, si aquesta era la condició per formar un govern de coalició . Els més de 138.000 electors del partit violeta van ratificar la voluntat d'una coalició integral que inclogués programa i equips, però sense vetos.L'equació de la investidura, però, no es tancarà fins saber el sentit de vot dels partits independentistes o, si més no, si aquests decideixen abstenir-se. Les línies d'ERC fa setmanes que es mostren predisposades a no impedir la investidura i, aquest divendres, malgrat no voler revelar el sentit del vot, el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat que s'ha de donar una "oportunitat a la política" Rufián, però, ha demanat a Sánchez que surti de "l'immobilisme" i avanci cap a la "resolució del conflicte" amb Catalunya.Qui es mostra més intransigent i ha fet pública la discrepància interna al respecte és Junts per Catalunya. En una compareixença aquest divendres, la seva portaveu al Congrés, Laura Borràs, ha defensat el "no" del seu partit a la investidura, entre altres motius, perquè no hi ha una proposta clara de Sánchez, ni tampoc s'ha volgut propiciar un diàleg. No obstant això, els postconvergents indicaven que mantenien el sentit de vot variable, en funció de les últimes hores. Segons ha dit, JxCat no donarà més "xecs en blanc", ni tampoc "regalarà els seus vots" a canvi de res, ja que això "no ho entendria ningú".Fa tres setmanes, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez van apostar per l'abstenció en la investidura del president espanyol en funcions, però l'opinió no era majoritària dins del grup. Mentre que Carles Puigdemont s'ha mantingut en silenci, el punt de vista de Quim Torra ha estat defensar obertament al vot contrari a Sánchez, si no s'avé a negociar l'autodeterminació. També han estat partidaris del "no" Borràs, Míriam Nogueras i Jaume Alonso-Cuevillas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor