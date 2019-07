VÍDEOS Netflix es bolca amb «La casa de papel» en una campanya revolucionària a la xarxa

¿Qué? ¿Pensabais que todas las noticias iban a ser de la ola de calor? pic.twitter.com/v4wrOMMyWW — La Banda (@NetflixES) July 19, 2019

@BancoDeEspana, ¿tanto dinero y no sois capaces de poner un buen aire acondicionado? Subidlo un poco, que nos estamos asando con estos monos. — La Banda (@NetflixES) July 19, 2019

Esto es una declaración de guerra al sistema. Cada 15 minutos que no sepamos nada sobre nuestro compañero Río, dejaremos de seguir a 1 de las 298 personas a las que seguimos 👋👋👋



¿Estáis dispuestos a llegar hasta el final? pic.twitter.com/NCu1bGNLA7 — La Banda (@NetflixES) July 19, 2019

No necesitamos a Río para hackear la cuenta de Netflix España. Estad atentos porque vamos a liarla parda 🤟 pic.twitter.com/QKgfklPMjD — La Banda (@NetflixES) July 19, 2019

"Vamos a liarla parda". Aquesta frase obre les xarxes socials de Netflix, tant a Facebook com a Twitter, com a inici d'una campanya revolucionària i sense precedents en el món de les sèries de producció estatal. La sèrie ha estrenat aquest divendres la tercera temporada, sota un esclat d'alegria mundial i amb milions de fans arreu del planeta consumint els vuit nous capítols des de les nou del matí, hora catalana.El compte de Twitter de Netflix a l'Estat ha iniciat una campanya on la banda d'atracadors "hackeja" el perfil de la plataforma i comença a escriure piulades amb advertències, amenaces i fins i tot notícies falses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor