VÍDEOS Ampli dispositiu dels Mossos per desnonar una família al barri de Sants de Barcelona

És imprescindible que s'identifiqui als agents antiavalots tant per davant com per darrere‼️



Hem impulsat una proposta de resolució amb @AmnistiaCAT en el @parlamentcat i confiem que s’aprovi. pic.twitter.com/qRNyObRl9T — IRIDIA (@centre_IRIDIA) July 19, 2019

VERGONYA! Macrodispositiu policial a les 7.30 del matí per desnonar a una família que porta 32 anys a Sants. Objectiu? Fer pisos turístics on fins ara hi havia vides i llars. 😡



El que hem viscut amb @HabitatgeSants no té nom. Seguiu-ho a #AbdelahNoSenVa. pic.twitter.com/XxZl97uINK — Sindicat Llogaters #EnsQuedem (@SindicatLloguer) July 19, 2019

▶️ conseller @MiquelBuch: "Li demano que pari de mentir. Igual com vostè menteix quan diu que els @mossos desnonen a famílies. Saben que és fals. És un jutge qui ordena actuar. Si hi ha desnonaments és perquè els alcaldes o els jutges no fan les gestions acordades"#Parlament pic.twitter.com/MWIioqtQKM — Partit Demòcrata 🎗 (@Pdemocratacat) May 29, 2019

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli operatiu aquest divendres al matí al barri de Sants de Barcelona per fer efectiva l'ordre judicial de desnonament d'una família -formada per tres adults i dos menors d'edat- que vivia de lloguer en un pis del carrer Ventura Plaja.Diverses unitats de la Brigada Mòbil (BRIMO) i de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) s'han desplaçat als voltants de l'immoble per garantir el llançament de la família, que finalment s'ha produït tot i l'oposició d'activistes, convocats pel Grup d'Habitatge de Sants, Arran i altres col·lectius del barri, a qui la policia ha desallotjat. Alguns dels activistes també s'havien instal·lat a l'interior de l'immoble. Un dels adults residents al pis ha hagut de ser atès per personal sanitari a causa de problemes d'ansietat.El col·lectiu assegura que la propietat va sol·licitar l'ordre de desnonament per un retard de tres dies en el pagament del lloguer. Aquest divendres ha estat a tercera vegada que la comitiva judicial es personava a l'immoble, després de dos intents fallits de llançament a causa de la resistència veïnal.“El desnonament estava fixat per a dos quarts de deu, però ahir a última hora ens vam assabentar per l’advocada que l’havien avançat una hora”, explica la portaveu del Grup d'Habitatge de Sants, Clàudia Ruscalleda.Un cop fet efectiu el desnonament, els col·lectius concentrats al carrer Ventura Plaja han improvisat una manifestació fins a la seu del districte de Sants, per exigir solucions a les administracions contra l'emergència habitacional.Segons el Grup d'Habitatge de Sants, la voluntat de la propietat de l'immoble era desallotjar la família per convertir el pis en un apartament turístic.El desnonament de Sants ha arribat després que el conseller d'Interior, Miquel Buch, defensés el 29 de maig al Parlament que els Mossos d'Esquadra actuen en casos de llançaments després de rebre l'ordre judicial.Buch va argumentar que si hi havia casos en què els Mossos es veien obligats a actuar era perquè els jutges i els Ajuntaments no duen a terme les "gestions acordades".

