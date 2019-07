Mor l'home que va ser ferit crític en un tiroteig divendres passat al Poblenou

L'home de 20 anys que va ser ferit crític en un tiroteig divendres passat al barri barceloní del Poblenou va morir ahir a l'Hospital del Mar on estava ingressat, segons ha avançat El País i ha confirmat l'ACN de fonts policials. El tiroteig va tenir lloc a la zona de la plaça Prim poc abans de les onze de la nit. El ferit va ser traslladat a l'Hospital del Mar on ha estat ingressat fins a aquest dijous.El presumpte pistoler duia gorra i va fugir en un patinet elèctric. Hores després, ja de matinada, hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet, en què una altra persona va resultar ferida i ingressada a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Els Mossos mantenen obertes les investigacions dels dos casos i no es descarta que puguin estar relacionats.

