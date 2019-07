Arxivada la causa pel sobrecost de 82 milions en les obres de l'AVE a La Sagrera

El jutjat d'instrucció 26 de Barcelona ha arxivat la investigació pel presumpte sobrecost de 82 milions d'euros en les obres de l'AVE a l'estació de La Sagrera. Després d'anys d'investigació, la magistrada considera que no es pot acreditar que s'hagi comès cap delicte, sinó que l'empresa va haver de fer front a unes obres "imprevistes i urgents" per tal de complir amb els terminis d'execució del contracte.La jutgessa defensa l'arxiu després de realitzar una "detallada i minuciosa instrucció" durant els últims anys, i deixa a mans del jutjat central contenciós administratiu 8 el fet que es determinin les reclamacions econòmiques corresponents. El 28 de juny del 2016, la Guàrdia Civil va detenir tretze persones en aquesta causa i va realitzar una quinzena de registres en domicilis de Barcelona i Madrid. Els agents es van personar, tant a habitatges particulars com a seus professionals dels diferents ens privats i públics que participaven en les obres. L'actuació va estar avalada per la Fiscalia Especial contra la Corrupció, que investigava els fets des del novembre del 2014.Tot va començar arran d'una denúncia presentada per Adif a la Fiscalia, en què s'alertava de diversos sobrecostos en tres obres públiques de l'estació, amb desajustos entre l'obra certificada com a realitzada i allò que realment s'havia executat. De fet, s'havien detectat certificacions d'obra amb imports molt superiors als treballs que havien realitzat les empreses contractistes, amb un sobrecost que Adif quantificava amb 82 milions d'euros.

