La refundació de JxCat i la investidura de Sánchez marquen el consell nacional del PDECat

L'Auditori AXA de Barcelona, just al darrere de l'Illa Diagonal, acollirà aquest dissabte, a partir de les deu del matí, l'últim consell nacional del PDECat abans de les vacances d'estiu. Abans, a les nou, hi ha hagut una reunió de la direcció executiva de la formació nacionalista encapçalada pel seu president, David Bonvehí. Dues qüestions centraran el consell nacional: el futur de Junts per Catalunya (JxCat), en el qual el PDECat aspira a influir, i la investidura de Pedro Sánchez, que es vota dimarts al Congrés i que ha agafat un nou rumb després de la renúncia de Pablo Iglesias a ser al govern espanyol . L'agrupació de les Corts ha presentat una proposta de resolució sobre l'escenari a Madrid que s'ha de votar després de la intervenció en obert de Bonvehí.Pel que fa a la primera carpeta, la situació és complexa. El president de la formació, tal com assenyalava aquest divendres en una entrevista a NacióDigital , es troba pendent d'una proposta de Carles Puigdemont per reordenar l'espai de JxCat. Bonvehí, això sí, traslladarà als quadres del partit un procés de participació a nivell comarcal a través del qual els associats podran apuntar claus sobre com ha de ser la refundació. Un cop la direcció tingui les propostes, en farà un buidatge. A partir d'aquí, la direcció treballarà una proposta concreta a l'espera de què es planegi des de Waterloo.El més probable és que aquest buidatge ja es faci al setembre. De fet, a mitjans del novè mes de l'any -així ho destaquen membres dels diversos sectors de JxCat- és quan es preveu abordar definitivament la reordenació . "Serà pels volts de la Mercè", destaquen aquestes veus. Dirigents afins a Bonvehí, en tot cas, temen -sempre en privat- que Puigdemont reactivi la Crida, que aquesta setmana ha citat els associats el 24 de juliol per posar en marxa les sectorials. El millor dels escenaris per tots els actors consultats, però, és que totes les ànimes convergeixin en JxCat.El torn obert de preguntes dels consellers nacionals, però, el guió no està tan clar. Hi haurà veus que s'aixecaran per pronunciar-se sobre la investidura de Sánchez, especialment quan arribi el moment de votar la proposta de resolució de les Corts. La qüestió és ara més complexa perquè Iglesias, líder de Podem, ha renunciat a ser al govern espanyol per abonar el terreny de cara a un pacte amb el PSOE, que el tenia vetat. Si hi ha una entesa entre els socialistes i Podem, la posició de JxCat -ara decantada cap al "no"- pot acabar virant cap a l'abstenció, com defensaven els presos.Els pactes postelectorals als municipis i a la Diputació de Barcelona -on Bonvehí, en nom de JxCat, va signar un acord amb el PSC- també apareixeran en el torn obert per als assistents. El pacte amb els socialistes va generar un fort debat en les files nacionalistes, però finalment tots els referents de la formació -començant per Puigdemont- van acabar avalant-lo. Malgrat això, independents de JxCat reclamen que es reverteixin tots els acords als quals s'hagi arribat amb el PSC.

