Cs fa marxa enrere i trenca el pacte amb JxCat i PSC a Alpicat

Cs fa marxa enrere. La formació unionista ha decidit trencar el pacte a l'Ajuntament d'Alpicat amb PSC i JxCat , que ostenta l'alcaldia. El secretari d'Acció Institucional del partit taronja, Joan Garcia, assegura que no s'ha donat suport a l'alcalde ni ara ni en el proper ple, que ha de sevir per configurar el nou executiu local. L'alcalde, Joan Giralt (JxCat), havia confirmat aquest dijous l'acord a tres bandes que li permetia governar el consistori amb majoria absoluta.Amb cinc regidors, els postconvergents havien anunciat el pacte davant la falta d'acord amb ERC, que en tres, la CUP, amb un, i Alpicat es mou, que en té dos. Era la primera entesa d'aquestes característiques a les comarques de Ponent i incloïa que la regidora del PSC es feia càrrec de Sanitat i Drets Socials i la de Ciutadans d'Economia i Drets de la Dona. S'havia d'aprovar en un ple de dimarts que ve.L'acord anunciat i ara desmentit es va produir arran del distanciament entre formacions independentistes. Aquest ja es va posar de manifest durant el ple d'investidura quan ERC va presentar candidatura a l'alcaldia però només va aconseguir el suport de la CUP i Alpicat es Mou de manera que es va quedar a un regidor per aconseguir-la. JxCat va aconseguir doncs revalidar l'alcaldia en segona votació al ser la força amb més representació.

