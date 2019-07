Un militant deixa Cs denunciant pressions per no presentar-se contra Roldán

Ante la falta de garantías y transparencia, y a las "presiones" sufridas últimamente, he decidido renunciar a presentarme a las primarias. De todas maneras, muchísimas gracias a toda esa gran cantidad de gente q en privado me ha manifestado su apoyo! — ivan bello alriols (@ivanbelloalriol) July 19, 2019

L'exconseller de Ciutadans al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona Ivan Bello ha anunciat que es donarà de baixa del partit taronja després d'haver sofert "pressions" per no presentar-se a les primàries de la formació per escollir candidat a la presidència de la Generalitat.Crític amb qui hauria estat la seva rival i aposta de la direcció per liderar Cs a Catalunya, Lorena Roldán, Bello ha denunciat "falta de garanties i transparència" en el procés. Per això, ha explicat a les xarxes que ha renunciat a postular-se per substituir Inés Arrimadas i que, a més, deixarà la política "definitivament". "Me'n vaig amb el cap ben alt", ha assegurat Bello.