Jutjaran l'exalcalde de Torredembarra i tres membres de la família Sumarroca pel 3%

Un jutjat del Vendrell ha enviat a judici l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué i tres membres de la família Sumarroca en un cas vinculat al 3%, segons ha avançat TV3 i han confirmat fonts jurídiques a l'ACN.El jutge veu indicis de prevaricació i suborn en l'actuació de Masagué i dels propietaris de l'empresa Teyco, que hauria pagat 1,5 milions d'euros en comissions il·legals a l'exalcalde per aconseguir l'adjudicació de les obres del pàrquing de Filadors.Aquesta és una de les peces separades que investiga el jutjat del Vendrell per possible corrupció a Torredembarra.

