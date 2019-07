La Moncloa evita valorar les informacions sobre el CNI: «No estem en aquest tema»

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra portaveu, Isabel Celaá, ha evitat valorar aquest divendres les informacions del diari Público que apunten a la relació entre el CN i i el cervell dels atemptats de la Rambla i Cambrils del 17 d'agost del 2017, l’imam de Ripoll Abdelbaki es Satty.Preguntada per aquesta qüestió a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá s'ha limitat a recordar que "aquesta qüestió ja va tenir la seva articulació fins i tot al propi Congrés, on el director del CNI, Félix Sanz Roldán, va comparèixer el març del 2018 a la Comssió de Secrets Oficials (a porta tancada) per donar explicacions i informacions al respecte".Ara, segons Celaá, "això ja està en un altre àmbit" i "tot el que es pugui aportar des del govern es farà, però no estem en aquest tema" perquè "ja està substanciat al Congrés dels Diputats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor