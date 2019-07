Valdés torna al Barça per entrenar el Juvenil A

Ja és oficial: Víctor Valdés torna al Barça. Cinc anys després d'abandonar el club per la porta del darrere, el porter català torna al club de la seva vida per entrenar el juvenil A. El contracte, segons ha informat El Periódico , és per a la pròxima temporada amb opció a una més.L'històric porter blaugrana és una aposta personal de Josep Maria Bartomeu. De fet, el president del Barça ja va avançar que tornaria durant la roda de premsa de presentació del migcampista Frenkie de Jong. Aquell dia, Bartomeu va revelar una conversa amb Valdés, que li havia demanat tornar, i va anunciar que estaven treballant per trobar-li un lloc com a entrenador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor