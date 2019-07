CCOO i UGT demanen a Torra una solució al «bloqueig polític» per respondre a la sentència de l'1-O

Els secretaris generals de CCOO, Javier Pacheco, i d'UGT, Camil Ros, han traslladat al president de la Generalitat, Quim Torra, la necessitat de construir espais de diàleg i consens polítics per trobar una solució al bloqueig polític i institucional com a resposta a la sentència de l'1-O. Segons una nota de premsa d'aquest divendres al migdia, posterior a la reunió dels dos líders sindicals amb Torra a Palau -en el marc de la ronda de contactes del president per preparar la reacció a la sentència-, CCOO i UGT aposten perquè aquesta resposta sigui "tan àmplia i cohesionadora com sigui possible".Pacheco i Ros, que han tornat a demanar la finalització de la presó preventiva dels líders polítics i socials, també han insistit en la importància de corregir les desigualtats al país. Els líders de CCOO i UGT han constatat que Catalunya necessita "estabilitat política i un Govern que governi", i han fet notar a Torra la seva "profunda preocupació" per la situació de creixent desigualtat per l'increment de la pobresa, els baixos salaris i la temporalitat a la feina, la bretxa salarial de les dones, la baixa inversió en sanitat, en educació i en dependència i l’augment de la sinistralitat laboral.La nota de premsa conclou que és responsabilitat dels partits, institucions i, en primer lloc, del propi Torra com a president, impulsar els valors democràtics i el respecte a posicions polítiques discrepants.

