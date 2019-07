L'emotiu comiat de Jordi Basté a Jofre Llombart, la seva mà dreta

El director i presentador d'El Món a RAC1, Jordi Basté, ha dedicat el seu últim "davantal" de la temporada a Jofre Llombart, qui ha estat fins aquest divendres la seva mà dreta. El fins ara número dos del programa matinal passarà a ser exclusivament sotsdirector de l'emissora del Grup Godó.És per això que Basté ha volgut agrair-li tot el viscut conjuntament: "el sentiment dels de fora i sobretot dels d'aquí dins és d'agraïment. Marxes de l'equip, però ets benvingut a la ràdio. Has rebut alguna cosa especial, no es tracta dels reconeixements i del lideratge d'audiència, es nota com t'estima l'equip i la gent i això és el que una persona somia quan neix".El presentador d'El Món a RAC1 ha explicat una anècdota de Jofre Llombart amb Pep Guardiola com a protagonista i ha volgut remarcar que "professionalment, ens deixa un aliat i personalment, un germà". En el mateix "davantal", Basté també s'ha acomiadat de Marc Güell, Cristina Solias i Xavi Canalias. Tots ells formaran part, a partir del setembre, del nou programa dels migdies de TV3

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor