El Col·lectiu Praga i Drets porten la repressió de l'Estat a l'ONU

El Col·lectiu Praga i Drets han decidit portar la violència policial de l'1-O, la situació dels presos polítics i la vulneració de drets fonamentals per part de l'Estat a les Nacions Unides. En concret, formularan quatre denuncies sobre la repressió d'Espanya contra l'independentisme en el marc de l'Examen Periòdic Universal (EPU) que Espanya haurà de passar el gener del 2020.La primera de les denúncies fa referència a la restricció dels drets de llibertat d'expressió, reunió, associació i lliure ideologia pels càrrecs presentats per la Fiscalia i la situació de presó de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La segona, a la violència policia de l'1-O com a "tracte inhumà i degradant" a la població civil. La tercera denúncia és per la utilització dels delictes d'odis per "dissuadir" els ciutadans de les crítiques a l'actuació policial. La quarta és pel bloqueig del funcionament de les institucions catalanes a través de les decisions judicials, així com la vulneració del dret a un judici just que s'ha viscut al Tribunal Suprem.El Col·lectiu Praga i Drets sol·liciten també que s'alliberi "immediatament" els presos i s'investigui "l'ús excessiu de la força" per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com la reforma de l'anomenada llei mordassa.Aquest document, juntament amb l'informe dels observadors internacionals presentat ahir, podrà formar part de l'examen que Espanya passarà al gener. Es tracta d'un procediment al qual se sotmeten tots els estats membres de l'ONU cada quatre anys. Es revisa la situació de drets humans de l'estat en qüestió, independentment de la ratificació dels tractats internacionals.L'examen consisteix en un diàleg entre els membres del Consell de Drets Humans i l'estat examinat, en aquest cas Espanya. La prova acaba amb unes recomanacions dels membres del consell per a l'Estat, que haurà d'indicar si les accepta totalment o parcialment, o si per contra no les accepta.

Col·lectiu Praga i Drets by naciodigital on Scribd

