La Diputació de València tanca l'organigrama de govern

La Diputació de València ha tancat aquest dijous el seu equip de govern, tal com ha informat el Diari La Veu . El president de la corporació, Toni Gaspar, i la vicepresidenta primera, Maria Josep Amigó, han presentat un executiu provincial paritari compost per 9 homes i 9 dones que té com a objectiu "tractar de solucionar els problemes que la corporació ha tingut durant dècades i que no es van gestionar en el seu moment". Tots dos han coincidit en la necessitat d'escometre la modernització d'una institució que vol situar-se "a l'avantguarda del segle XXI.En el repartiment d'àrees, l'alcalde socialista de Burjassot (l'Horta Nord) i vicepresident segon de la Diputació, Rafa García, dirigirà la d'Infraestructures, mentre que el seu homòleg de Mislata (l'Horta Sud) i vicepresident tercer, Carlos Bielsa, s'encarregarà de la de Cooperació Municipal, Coordinació Institucional i Cohesió Territorial.Els altres departaments en mans del PSPV són el de Benestar Social i Qualitat Democràtica, a càrrec de l'alcaldessa d'Anna (la Canal de Navarrés), Pilar Sarrió; el d'Hisenda i Innovació, dirigit per l'alcalde de Gandia (la Safor), Vicent Mascarell, i el d'Administració General, que encapçala la regidora de Manises (l'Horta Sud) Pilar Molina.Per la seva banda, Compromís ostentarà les àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat, en mans d'Amigó, i la de Cultura, que dirigirà el portaveu de la coalició a Picanya (l'Horta Sud), Xavier Rius.

