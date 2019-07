El govern espanyol avisa Podem que l'oferta de coalició és «substantiva» i «generosa»

La proposta d'un govern de coalició entre el PSOE a Unides Podem és una "oferta política substantiva i de gran profunditat". Així ho ha afirmat la ministra d'Eduació i portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que també ha assegurat que "tot està disposat" perquè la setmana que ve es pugui produir la investidura de l'actual president en funcions, Pedro Sánchez."Sánchez s'ha mogut una vegada més i ha fet una oferta a Podem amb total honestedat per a un govern de coalició”, ha precisat Celaá. La portaveu també ha remarcat que la proposta és “profundament generosa i política”, ja que s'ofereix l'entrada de persones de la cúpula de la formació morada amb coneixements tècnics que puguin portar a terme l'escomesa de gestió, només amb unes limitacions de caràcter polític. En el cas de Pablo Iglesias, ha dit, "no es donen les condicions" polítiques, funcionals i de relacions socials perquè ell en formi part, i ha recordat que aquest és l'únic condicionant.Segons Celaá, Sánchez va ser ahir "meridianament clar" en la seva argumentació sobre el tema. "El senyor Iglesias no té lloc en el gabinet perquè no es donen les condicions polítiques, ni funcionals" perquè això sigui així, ha assegurat. De la mateixa manera, ha apuntat que el "nivell de tensió" no és el mateix dins d'un executiu, si hi ha líders que discrepen -com seria amb Iglesias al govern- o si hi ha forces polítiques que no comparteixen les mateixes opinions i les debaten.Per a la ministra portaveu, la dualitat és simple. "O tenim un govern de coalició o tenim un bloqueig", ha dit, i ha recordat que el govern de coalició era el que Unides Podem demanava des d'un principi. Per això, en un missatge directe a Iglesias ha demanat que "no sacrifiqui l'interès general sobre l'interès d'una persona"."O hi ha una posada en marxa, un avenç i un progrés, o pel contrari hi ha el bloqueig que ningú s'espera", ha avisat. Sobre això, ha derivat les responsabilitats a Podem, i li ha demanat que permeti una "investidura en verd" perquè el govern progressista pugui posar-se en marxa com abans millor. En cas que això no fos així, ha avisat que Espanya entraria en un "escenari desconegut", que també tindria represàlies a nivell internacional.Pel que fa als noms, Celaá ha evitat parlar de si Irene Montero, Rafel Mayoral o Pablo Echenique serien noms que el PSOE acceptaria -com apuntava la socialista Adriana Lastra-, i també ha afirmat que no és moment de parlar de quantes persones d'Unides Podem s'implicaria dins del govern, o si es cediria una vicepresidència al partit de Pablo Iglesias.

