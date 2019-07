Persones amb cartells demanant l'alliberament dels presos polítics al ple de l'Ajuntament de Tarragona. Foto: B.V.

La pancarta pels presos polítics lluirà a la façana de l'Ajuntament de Tarragona. El debat que s'arrossegava des que Pau Ricomà (ERC) va prendre possessió com a alcalde sembla que ja s'ha tancat. Aquest divendres, el mateix batlle ha estat qui ha fet decantar la balança i la seva decisió ha sigut vital perquè la moció presentada pels partits independentistes tirés endavant. El republicà ha fet servir el vot de qualitat com a alcalde per desfer l'empat en la votació de la moció i això ha permès que a l'edifici consistorial hi llueixi una pancarta amb el missatge de "llibertat, presos polítics".Els dos regidors d'En Comú Podem, socis d'ERC al govern municipal, van avançar que s'abstindrien en la votació perquè consideren que la moció "hauria de comptar amb el suport d'una majoria més qualificada i consensuada per part de tots els grups municipals" perquè així es garantiria que "tots els vilatans se sentin representats per la institució pública principal".Aquests dos vots menys feien perillar la majoria per aprovar la moció, com així ha sigut. La majoria, però, tampoc l'ha tingut l'oposició, els partits unionistes. PSC, PP i Cs només han sumat 12 dels 13 vots possibles perquè el regidor socialista Berni Álvarez es troba concentrat amb la selecció espanyola sub-20 de bàsquet a Tel Aviv, a Israel.Ricomà no ha seguit els passos de l'alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, qui no feia ús del vot de qualitat, presentés qui presentés la moció. Amb aquesta decisió, de trencar l'empat, el batlle ha decantat la balança cap al sector independentista.Abans de la votació, José Luis Martín ha expressat que la moció presentada "és un reflex del nou govern de l'alcalde Ricomà, que no representa tota la ciutat i només una part". Això, segons el portaveu del PP, diu que "és molt greu". I portar al primer ple ordinari, el tema de la pancarta quan la moció ja ha estat "presentada i rebutjada" i ha afegit que "sembla que es vulguin justificar davant dels seus votants".El popular també ha assegurat que si tira endavant, el PP presentarà una moció perquè la retirin i ha dit que espera que el conseller socialista Berni Álvarez hi sigui, i si no, "hauria de dimitir", ha etzibat.Carla Aguilar, portaveu d'ECP i sòcia de govern de Ricomà, ha reiterat que estan d'acord en què l'empresonament dels presos és injust i reclament el seu alliberament però ha afegit que la seva proposta és que tots els grups facin una "declaració conjunta i contundent" però no ha estat acceptada. Aguilar ha apuntat que no comparteixen que sigui amb un símbol que s'hagi de demanar el seu alliberament.Rubén Viñuales, portaveu de Cs, ha lamentat que s'està posant en dubte "una resolució judicial motivada pel sistema jurídic espanyol, que és molt garantista". Com era d'esperar, el cap de llista de la formació taronja ha rebutjat la possibilitat que es pengi la pancarta al balcó i ha etzibat a Ricomà que "creu que Tarragona s'ha convertit en independentista perquè vostè s'hagi convertit en alcalde per casualitat?". Sobre això, li ha dit també que "si utilitza el vot de qualitat com alcalde" per aprovar aquesta moció, "vostè comença molt malament el mandat". Per cloure, Viñuales també ha recordat l'absència de Berni Álvarez.Sandra Ramos, portaveu de PSC, ha reiterat la seva voluntat que es retirés la moció però veient que no, ha demanat als regidors d'En Comú Podem que canviïn la seva abstenció per votar en contra.

