ERC pacta amb el PSC per presidir el consell comarcal del Moianès

Composició del ple del Consell Comarcal del Moianès resultant del 26-M. Foto: Generalitat

L'exalcalde de Santa Maria d'Oló, Ramon Vilar, serà el nou president del Consell Comarcal del Moianès després que ERC s'hagi assegurat el suport del PSC i les abstencions dels independents de Castellterçol en Positiu i la CUP en el ple de constitució que se celebrarà aquest divendres a les 6 de la tarda.Els republicans, que eren la força més representada a l'ens comarcal però amb els mateixos consellers que Junts per Catalunya, tenien la presidència a la mà, però calia que no es formés un pacte amb majoria absoluta entre les forces menys votades. Tal i com va informar NaciDigital , els republicans havien proposat un govern d'unitat a les altres quatre forces amb representació, però Junts per Catalunya no ho va acceptar. Els republicans, doncs, necessitaven lligar un pacte que no permetés als postconvergents sumar els tres consellers que els faltaven per assolir la majoria absoluta.Amb l'acord amb els socialistes i l'abstenció de les altres dues forces, ERC es garanteix presidir el proper govern comarcal, i per fer-ho han triat Ramon Vilar, que va ser alcalde de Santa Maria d'Oló entre 2007 i 2015, i que en les passades eleccions ocupava l'última posició en la llista dels republicans, però va ser elegit regidor perquè era l'única que es presentava al municipi de l'alt Moianès.El govern comarcal estarà format per ERC, el PSC i, segurament, Castellterçol en Positiu, tot i que les negociacions amb aquests últims encara no estan tancades.

