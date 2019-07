Foment denuncia el cercador d'empreses independentistes de l'ANC

Foment del Treball denuncia davant l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) el cercador de "consum estratègic" d'empreses compromeses amb la independència impulsat per l'ANC. Així, la patronal estatal fa un pas més en la seva croada contra la iniciativa de l'entitat sobiranista i demana als jutjats mercantils mesures cautelars.Foment considera que el cercador vulnera les bases de la conducta competitiva entre companyies i preveu presentar una demanda per competència deslleial. La denúncia de la patronal davant Acco assegura que l'ANC actua contra la "bona fe" empresarial, "falseja la lliure competència del mercat i afecta a l'interès públic".Setmanes enrere, Pimec també va criticar el cercador . El president de la patronal de petites i mitjanes empreses, Josep González, exposava que "en un context d'economies interrelaciones, aquest tipus de propostes irresponsables són com engegar-se un tret al peu".

