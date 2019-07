Detenen un jove que circulava amb una moto robada, sense carnet, identificació falsa i parlant pel mòbil a Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell va detenir aquest dijous a la tarda, a les 18.44 hores, un jove, de 22 anys, quan circulava per la ciutat amb una moto mentre parlava pel mòbil. Un cop el van aturar, i fetes les comprovacions pertinents, van esbrinar que el conductor no tenia carnet, feia servir un passaport fals i va resultar que la motocicleta estava denunciada per robatori.Els agents van enxampar el jove al carrer Pau Claris, a l'altura del número 11, i se'l van endur detingut. Fins al lloc s'hi van desplaçar dues unitats de la Policia Municipal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor