JxCat aposta pel «no» a Sánchez perquè el catalanisme polític «no regala vots»

Junts per Catalunya aposta pel no a la investidura del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, davant de la "incapacitat" que ostenta el líder del PSOE de fer front a al "complex escenari" que actualment hi ha obert per a la governabilitat de l'estat espanyol. Així ho ha defensat la portaveu al Congrés Laura Borràs, després que aquest divendres a primera hora s'hagi realitzat una reunió de l'espai de coordinació al Parlament, i que dijous es visités Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull a la presó de Lledoners.Segons ha lamentat Borràs, les possibilitats d'una coalició entre el PSOE i Podem han canviat molt durant les últimes hores, fins al punt que la decisió dels partits independentistes també estarà oberta fins l'últim moment. En qualsevol cas, però, "hi ha molts motius per votar que no", ja que el context és canviant: "No sabem què hem de votar, si hem de votar un govern en solitari, un govern de Podem, si és amb vetos personalistes o quines condicions hi haurà respecte de Catalunya".Per això, i malgrat que el sentit de vot serà negatiu amb tota previsió, els postconvergents es mantindran atents fins dilluns al vespre, a l'espera d'un nou escenari canviant i d'una proposta de "diàleg real" per part dels socialistes. En cas que això no sigui així, ha dit, JxCat no donarà més "xecs en blanc", ni tampoc "regalarà els seus vots" a canvi de res, ja que això "no ho entendria ningú".Així doncs, havent escoltat el discurs de Sánchez el proper dilluns, els diputats al Congrés es posaran en contacte amb els presos polítics, amb qui determinaran finalment el seu sentit de vot. Rull, Turull i Sànchez estan suspesos -així ho va decidir la mesa a finals de maig-, però disposen d'una ascendència rellevant a l'hora de prendre decisions. Fa tres setmanes, els tres presos van apostar per l'abstenció en la investidura de Sánchez a través d'una carta -avançada per NacióDigital-, però l'opinió no era majoritària dins del grup. El desacord entre el PSOE i Podem, que aquesta setmana encara s'ha fet més cru, ha anat fent variar el posicionament, també dins del PDECat, com apunten des de la cúpula.Més informació en els propers minuts

