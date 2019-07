El PSOE obre la porta a l'entrada d’altres membres de la direcció de Podem al govern de Sánchez

La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Adriana Lastra, ha obert la porta a l’entrada de membres de la direcció de Podem, com Irene Montero, Rafel Mayoral o Pablo Echenique a l’executiu de Pedro Sánchez sempre que no es tracti del líder de la formació morada, Pablo Iglesias, perquè “no hi poden haver dues veus, dues ànimes en un mateix executiu”.En una entrevista a RNE, Lastra ha insistit que "el principal escull és Pablo Iglesias". “Podem parlar de la participació d’altres membres d’Unides Podem reconeguts”, ha afirmat Lastra, que ha apuntat que Iglesias és l’únic “escull”. “Negociem la participació de Podem”, ha animat Lastra, “i a partir d’aquí parlarem”.Lastra ha insistit a vetar la presència de Pablo Iglesias a l’executiu i ha defensat les manifestacions d’aquest dijous del president del govern espanyol en una entrevista on va apuntar que Iglesias no defensava la democràcia a Espanya perquè defensa l’existència de presos polítics.La portaveu del PSOE ha recordat que al setembre s’espera la sentència de l’1-O i la Diada i caldrà cohesió a l’executiu espanyol. Una cohesió que segons Sánchez no es podria donar amb la presència d’Iglesias al govern espanyol. “Demanem a Pablo Iglesias que sigui generós de la mateixa manera que el president del govern ha estat generós a l’última oferta que ha fet”, ha sentenciat.

