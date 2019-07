Un noi de 16 anys agafa sense permís el cotxe del seu pare i xoca contra un fanal a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar dimecres a la nit per conduir sense carnet un veí de Lleida de 16 anys i nacionalitat espanyola. El jove conductor, que li va agafar sense permís el cotxe al seu pare, no va poder controlar el vehicle en una rotonda i va acabar pujant a la vorera i xocant contra un fanal al barri de Balàfia.Al vehicle hi viatjaven dos menors més, de 16 i 17 anys, amics del conductor, i els agents van informar els pares de tots tres dels fets, que van passar a les 23.25h. La Guàrdia Urbana va traslladar el vehicle al dipòsit municipal.

