L'Ajuntament de Manresa es personarà com a acusació particular en tots els casos de violació

L'Ajuntament de Manresa es personarà com a acusació popular en totes les causes que s'obrin per agressió sexual a la ciutat sempre que la víctima no hi posi cap impediment. Així ho va aprovar el ple de la ciutat per unanimitat en la sessió ordinària de juliol que s'ha celebrat aquest dijous.La proposta de Fem Manresa, que va ser esmenada pel govern amb el suport de tots els grups, va ser el punt del plenari que va posar sobre la taula política els dos casos de violació múltiple a menors que han estat notícia a la ciutat aquests darrers quinze dies La presidenta del grup de Fem Manresa, Gemma Boix, va lamentar que el govern de la ciutat hagi hagut "d'esperar a sortir als telenotícies per reaccionar", en referència a la reunió mantinguda amb els veïns, però va demanar que "no es criminalitzi l'ocupació" i que "no caiguem en el discurs de la por" per coartar l'acció de les dones al carrer.La líder anticapitalista també va avisar que "no tolerarem que s'usi aquestes agressions per fomentar actituds feixistes ni racistes" i, com a advocada, va explicar que "l'acusació popular no entra en conflicte amb la particular, ja que aquesta defensa els drets de la víctima i l'altra ha de mirar per l'interès general".La regidora de feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, es va mostrar molt molesta que en un cas com aquest es carregui contra els govern: "El que hauria de provocar és la unió de forces contra un fet tan greu". La regidora republicana va assegurar que el govern mai no va dir que fos "un fet puntual" i que són molt conscients que les violacions "són conseqüència d'una violència masclista estructural".Felip González, el portaveu del PSC, va demanar que el pla de xoc que el govern ha presentat als veïns de les Escodines s'estengui a tots la ciutat. "No és un problema únicament de les Escodines, hi ha molts habitatges a la Mion, Barri Antic, Sant Pau... que es troben en les mateixes condicions". Per això González va demanar a les Escodines "que siguin generosos" i permetin que el pla d'estengui a tota la ciutat.En aquest sentit, el portaveu del govern, Marc Aloy, va respondre que "sí" que és un problema de les Escodines. "A cap altre punt de la ciutat ens trobem amb tants edificis ocupats per un perfil de persones conflictives com a les Escodines", va assegurar, completant que "en altres llocs de Manresa hi pot haver cases ocupades, però enlloc amb la densitat que es troba aquest barri del Centre Històric.Per la seva part, el representant de Ciutadans, Andrés Rojo, va dir que no faran política d'aquesta situació i que es posaven a disposició "de la víctima i de la seva família en el que puguin ajudar".

