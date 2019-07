Detingut un fugitiu holandès a Platja d'Aro

La Policia Nacional ha detingut a Plata d'Aro un fugitiu holandès que pertanyia a un perillós clan familiar especialitzat en els delictes contra el patrimoni i que havia protagonitzat un robatori amb armes en un hotel als afores d'Amsterdam al maig del 2018, emportant-se una gran quantitat de diamanats.S'amagava al municipi de l'Empordà amb documentació falsa i tenia una Ordre Europea de Detenció i Entrega per delictes econòmics, financers, contra l'ordre públic, la seguretat de l'estat i falsedat documental. Havia canviat el seu aspecte físic i tenia antecedents per delictes d'estafa a l'Estat. L'Audiència Nacional resoldrà la petició d'extradició en els propers dies.El detingut va protagonitzar amb dos col·laboradors més un robatori amb violència en un hotel als afores d'Amsterdam emportant-se una considerable quantitat de diamants. Van fugir en un potent vehicle d'alta gama. La capital holandesa i Anvers són els mercats de referència a Europa en la compra-venda d'aquestes pedres precioses.La fiscalia de la regió Holanda Nord va iniciar una investigació i va identificar l'home ara detingut i una dona també holandesa. En el registre que es va practicar al domicili del principal sospitós en una petita localitat del sud d'Utrecht es van localitzar dues armes de foc, carregadors i nombrosa munició, però no es va trobar cap dels lladres.Ara bé, la documentació trobada en el domicili apuntava que els sospitosos es podrien estar amagant en una localitat de la Costa Brava. A finals de maig van posar-se en contacte amb la justícia espanyola demanant la seva detenció i el registre de l'habitatge de Platja d'Aro.Els agents el van localitzar i estava acompanyat de dues persones més, coneguts delinqüents de la zona. Per evitar la fuga, van demanar la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, que van col·laborar en la seva identificació i detenció en una concorreguda zona d'oci del municipi.El fugitiu havia canviat el seu aspecte físic i portava documentació romanesa falsa, però es va poder confirmar la seva identitat mitjançant anàlisis dactilar. Els acompanyants no tenien relació amb la investigació ni cap causa pendent.En el moment de la seva detenció, l'home va intentar entregar a un dels seus acompanyants un rellotge de luxe que portava valorat en més de 15.000 euros, però els agents ho van veure i va ser intervingut.

