Podem promet «lleialtat» als acords de govern amb el PSOE i assegura que no té «línies vermelles»

La portaveu de Podem, Irene Montero, ha assegurat aquest divendres que la seva formació actuarà amb “lleialtat” a les decisions president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, si s’assoleix un acord per a la formació d’un govern de coalició. "Som conscients que el lideratge del govern correspon al PSOE i serem lleials als acords de govern que assolim".Segons Montero, Podem arriba a la recta final del compte enrere per a la investidura sense “línies vermelles”, però també amb un mandat dels inscrits que a la consulta han avalat la posició de la direcció de negociar un acord integral de programa i d’equips “sense vetos”. Montero també ha demanat a Sánchez que es retracti de les manifestacions que va fer aquest dijous on va apuntar que Pablo Iglesias no defensa la democràcia espanyola perquè considera que els presos independentistes són presos polítics.En una entrevista a la Cadena Ser, Montero ha restat importància al fet que només el 27% dels inscrits al Portal de la Participació de Podem hagin votat en aquesta consulta i s’ha aferrat al resultat que atorga un 70% dels vots a l’opció defensada per la direcció. Segons la portaveu de Podem, ara cal “respectar” aquest mandat i acordar un govern de coalició “proporcional” als resultats com passa, ha afirmat, a molts països d’Europa.Amb tot, segons Montero, Podem tindrà "paciència" i al final el PSOE "entendrà que ha de negociar polítiques i l'entrada al govern".En aquest marc, Montero ha demanat de nou que el PSOE negociï “sense vetos” i ha recordat que Podem “no demana res que no li correspongui”. “Anem sense cap línia vermella ni condició”, ha afirmat, però “per això cal seure a negociar”. “Nosaltres mai hem plantejat cap línia vermella”, ha dit, “però entenem que no podem anar a una negociació on hi hagi vetos i no sembla la millor opció vetar al candidat de 4 milions de persones".

