VÍDEO El «Bella ciao», l'himne contra el feixisme que triomfa amb «La casa de papel»

Els fans de La casa de papel estan d'enhorabona. Aquest divendres al matí s'ha estrenat a Netflix la tercera temporada d'una de les sèries de producció espanyola de més èxit de la història. Si heu vist la primera i la segona temporada, sabreu que una de les cançons clau de la sèrie és el Bella ciao. L'interpreten en una emblemàtica escena el Profesor (Álvaro Morte) i Berlín (Pedro Alonso). Podeu veure el vídeo a continuació. Però quin origen té aquesta música?Hi ha moltes teories sobre l'origen d'aquesta cançó. La més popular és la que diu que va ser un dels himnes de la resistència partisana d'Itàlia que lluitava contra el feixisme de Benito Mussolini i l'ocupació nazi. Com explica Antena3, durant anys aquesta cançó va ser utilitzada en festivals del Partit Comunista italià i altres grups antisistema, i també va fer-se famosa quan es va entonar en manifestacions obreres i estudiantils de 1968.De versions n'hi ha hagut moltes i en molts idiomes diferents arreu d'Europa. La més viral? Probablement la que apareix a La casa de papel, que pot haver acostat aquesta cançó a un públic que fins ara no l'havia sentit mai. A la sèrie, la cançó funciona com a fil conductor de la trama i s'interpreta com un símbol de resistència.És Tokio (Úrsula Corberó) qui explica la història de Bella ciao: "La vida del Profesor girava al voltant d'una única idea: la resistència. El seu avi havia resistit amb els partisans per vèncer els feixistes a Itàlia, i li va ensenyar aquesta cançó. Una cançó que després ens va ensenyar a nosaltres". En aquest vídeo tots dos protagonistes en canten un fragment:La cançó ha estat utilitzada al llarg de la història com a símbol de resistència contra el feixisme, però el seu origen és incert i l'autor és desconegut. Diu la BBC que la música podria venir d'una cançó folk, d'un cant d'arrosar que expressa la duresa de la feina, el domini del patró i l'esperança d'un futur de rescat llibertari.Altres opinions apunten que el Bella ciao no neix amb la Segona Guerra Mundial i que podria ser més antiga. Concretament, podria ser l'adaptació d'una balada klezmer, un gènere que sorgeix de la m´usica dels jueus de l'Europa oriental. De fet, l'acordionista ucranià Mishka Ziganoff va registrar la cançó Oi oi di koilen a Nova York l'any 1919 i en la melodia s'hi poden trobar similituds amb elSigui com sigui, la cançó ha estat entonada en molts idiomes i de maneres molt diverses. També en català. Marina Rossell la va interpretar amb els Manel. Valtònyc també la va versionar juntament amb Alegrià e Libertà. Les podeu escoltar a continuació:Però hi ha moltes altres versions. Aquí en teniu un recull:

