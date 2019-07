ERC demana a Sánchez que surti de l'«immobilisme» i no revela el seu vot a la investidura

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que surti de l'"immobilisme", però no ha volgut revelar el sentit del vot dels republicans a la investidura de la setmana vinent. En una atenció als mitjans aquest migdia a la seu dels republicans, Rufián ha reclamat a les forces d'esquerres que siguin "responsables" i facin política per tal d'aconseguir que aquesta sigui la legislatura de "la resolució del conflicte" a Catalunya.Rufián ha reclamat al PSOE i a Podem que s'entenguin per impedir que arribin al poder "els hereus de Don Pelayo", en referència al bloc de dretes PP-Ciutadans-Vox. Ha fet una crida a impedir que "la dreta i fins i tot el feixisme puguin arribar a la Moncloa". i ha recordat que a Catalunya és habitual construir majories de govern "complicades". Per tot plegat, el dirigent republicà ha fet una crida a "materialitzar" un acord entre totes dues formacions i ha evitat anunciar què votaran a la investidura: "No ens podem posicionar sobre una cosa que no existeix".Amb tot, Rufián ha assegurat que seria "irresponsable" que Sánchez es presentés al Congrés "sense tenir els números clars". El republicà ha insistit en la necessitat d'arribar a acords per desbloquejar la situació: "Per ERC no serà".Al llarg de la seva compareixença, ha repetit en diverses ocasions que "s'ha de donar una oportunitat a la política". Fins i tot a la pregunta de quines condicions posaria ERC de cara a la investidura, Rufian ha respost: "Fer política". Ha recordat que questa va ser la proposta que van fer durant la campanya electoral de les espanyoles, el 28-A, en què van obtenir la victòria.Les desavinences públiques entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias fan preveure, si no hi ha cap gir d'última hora, el fracàs de la investidura del líder del PSOE. Els socialistes i Unides Podem no són capaços d'arribar a cap acord i la consulta interna de la formació morada ha servit per constatar aquesta escletxa.Aquest matí, la portaveu del PSOE, Adriana Lastra ha obert la porta a l’entrada de membres de la direcció de Podem, com Irene Montero, Rafel Mayoral o Pablo Echenique a l’executiu de Pedro Sánchez sempre que no es tracti del líder de la formació morada, Pablo Iglesias, perquè “no hi poden haver dues veus, dues ànimes en un mateix executiu".Tot plegat l'endemà de la consulta a les bases de Podem, que ha deixat clar el posicionament de la formació. Els inscrits s'han negat a avalar la candidatura del líder del PSOE si això significa un govern de coalició sense Pablo Iglesias a l'executiu. Podem, doncs, s'encamina cap al "no" al debat d'investidura, que començarà dilluns al Congrés dels Diputats.

