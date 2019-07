La transgressió d'Arca captiva en la jornada inaugural del Sónar

Arca, al Sónar 2019 Foto: José M. Gutiérrez

Els catalans Za!, durant el seu espectacle conjunt amb l'estudi creatiu d'Istambul Ouchhh Foto: ACN

L'art és transgressió, confrontar-te a les teves convencions i treure't de la teva zona de confort, però també és bellesa, fer-te eriçar la pell i, en el cas de la música, fer-te vibrar. Tot això i més és el que Arca ha posat sobre l'escenari del SonarHall en l'actuació més esperada de la jornada inaugural del Sónar. Ho demostrava, també, la cua que s'ha anat creant a les portes de la sala una hora abans que comencés el seu show, i és que l'expectació per veure Alejandra Gersi -abans Alejandro- després de la seva actuació del 2017 era altíssima.L'espectacle de la cantant, DJ, performer i compositora experimental veneçolana ha durat al voltant de 90 minuts. Un xou en tres parts molt marcades -cadascuna amb el seu de vestuari propi-, que li han permès presentar en exclusiva el seu nou àlbum i espectacle Sal de mi cuerpo i mostrar totes les arestes d'una artista total. Ha ballat, ha provocat, ha experimentat, ha improvisat, ha caminat entremig del públic llançant perfum i fins i tot ha marxat de sala. Ha enfrontat el públic amb les seves contradiccions i ha enrarit l'ambient amb una persecució entre un personatge totalment masculinitzat i ella mateixa que ha acabat emulant una agressió.Però d'aquest moment de tensió màxima s'ha passat a la celebració. Arca ha convidat el DJ Aleesha i, durant mitja hora, ha fet ballar una pista que havia quedat assedegada de ball després de tanta intensitat. La gent ha ballat, però la improvisació, en aquest punt ha quedat un pèl postissa i dissonant, sobretot perquè, després dels seus intents de cantar sobre temes que ja tenien estructura i veu pròpies, ha optat pel ball, els salts, la provocació i molta, molta disbauxa.Arca ha estat el punt àlgid de la tarda-vespre de dijous del Sónar, però durant tota la tarda una trentena d'artistes, DJ inclosos, han anat desfilant per les 8 sales situades a la Fira de Barcelona. No han estat uns dies fàcils pel Sónar, i tampoc ho han estat pels riggers, els muntadors d'escenaris, que s'han declarat en vaga. Qui ha tingut un record per a ells han estat els catalans Za!, encarregats d'obrir la tarda al Complex amb la presentació d'una col·laboració inèdita entre ells i l'estudi creatiu independent d'Istambul Ouchhh.I d'una experiència multidisciplinar que ha connectat ciència, art i tecnologia, a les taules de l'escenari XS amb Catnapp. L'argentina resident a Berlín va debutar al Sónar Buenos Aires el 2017 i ha aterrat a Barcelona per l'edició d'enguany. Al show no li ha mancat ni un bri d'actitud i ha fluctuat entre bases de R&B i drum and bass i el rap farcit de missatges d'amor, odi, nostàlgia i ràbia.L'escenari Xtra Small del Sónar de Dia és un imant per als curiosos i una llançadora de carreres que s'assenta edició rere edició. Catnapp és una mostra de l'aposta del Sónar per caçar joves promeses que renoven els ritmes urbans. El festival procura tenir-hi un ull sempre posat, com també li té a l'Àfrica. Per aquesta edició, hi ha propostes una vintena d'artistes del continent.Una d'elles ha estat al mateix escenari de la mà de Faka, un duet sud-africà compromès amb el moviment LGTB i queer que ha fet les delícies dels -altra vegada- curiosos amb la seva peculiar utilització del so i la veu, la interpretació en viu, la literatura, el vídeo i la fotografia.El Sónar és, entre molts altres substantius, exploració i ciència. En aquest encreuament de camins, Daito Manabe, que ja va fer una instal·lació al Sónar del 2017, s'ha afiliat amb Kamitani Lab per portar un concert minimalista i curiós al SonarComplex. A partir de la presa de senyals del cervell, mitjançat un escàner i una ressonància magnètica, i la seva posterior anàlisi i descodificació, junts han creat un espectacle visual i sonor per demostrar com reacciona el cervell als inputs que li proporciona la música. La música, la ciència i l'exploració juntes i encarades al futur, com li agrada al Sónar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor