VÍDEO «Quedar-se a casa no és una alternativa»: l'ANC ven la Diada de la independència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) considera que aquesta propera Diada Nacional de Catalunya serà la més important. La situació de repressió viscuda durant els últims anys i la previsió d'una sentència condemnatòria al Tribunal Suprem fan que la manifestació que cada any organitza l'entitat agafi enguany un caràcter determinant. "Volem que sigui un clam per a la unitat estratègica i per l'apoderament ciutadà", apunten en l'últim vídeo promocional. Una manifestació, asseguren, que ha ser un "clam" d'independència.A primera hora del matí, l'ANC convida la ciutadania a apropar-se a l'espai Eines de País, on s'aportarà informació sobre el concepte de lluita no violenta, es podrà veure el documental produït per l'Assemblea sobre aquest tipus de reivindicació, i es generaran debats. Ja a la tarda, l'entitat independentista fa una crida per omplir la plaça d'Espanya i tots els carrers que hi desemboquen per dibuixar una nova demostració de força, en aquest cas, en forma d'estel. "Quedar-se a casa no és una alternativa", sentencia l'ANC.

