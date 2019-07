Les universitats públiques catalanes alerten que el model «està en perill»

El president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), Joan Elias, ha alertat aquest dijous que el model de les universitats públiques catalanes "està en perill", i ha reclamat al Govern assolir el 2020 una inversió de 1.000 milions d'euros per finançar aquests centres. En una compareixença al Parlament, Elias ha subratllat la necessitat d'assolir aquest pressupost l'any que, com li van demanar els rectors de les universitats al president de la Generalitat, Quim Torra, i a la consellera Àngels Chacón aquest dimecres en una reunió al Palau de la Generalitat."La d'ahir va ser una reunió llarga molt agradable i jo crec estem alineats, tant el que volem les universitats, el que vol la Conselleria a nivell de grans xifres i d'idees, de manera que tenim una gran oportunitat si tenim pressupostos", ha destacat. El també rector de la Universitat de Barcelona (UB) i president de torn de l'ACUP ha avançat que aquest divendres des de l'associació faran públic un manifest sobre la situació d'aquests centres i un seguit de propostes per solucionar la situació.Les universitats treballen actualment en un pacte amb la Generalitat que permeti millorar el finançament, que demanen que el 2020 s'equipari a la que hi havia el 2010, així com afavorir l'autonomia.Ha observat la necessitat de comptar amb un "pla de xoc urgent" que es trobi integrat en els pressupostos de l'any, a més de reivindicar la feina a llarg termini per aconseguir un futur pacte del coneixement. Elias ha reclamat a la Generalitat un pla d'inversions per fer front a una renovació de les infraestructures, a través d'un muntant que calcula que hauria d'arribar als 100 milions d'euros.Una altra de les mesures que ha assenyalat el rector de la UB és un pla per renovar la plantilla del personal docent i investigador i del d'administració i serveis per comptar amb una mitjana d'edat elevada i envellida que urgeix un relleu generacional: "Si no fem res, superarem l'edat mitjana de 60 anys".També ha advocat per reduir les taxes de forma progressiva, i ha advertit d'una "alentiment" del nombre de publicacions científiques publicades, el que repercutirà en els rànquings internacionals, en els quals les universitats catalanes es troben en una bona posició actualment, ha subratllat.En la seva intervenció, ha defensat una major inversió en els estudis de Medicina: "O invertim ara en el sistema universitari o en 2035 ens faltaran metges d'algunes especialitats". "Tenim una de les millors sanitats del món, tenim els millors professionals del món, estan molt ben organitzats", ha constatat el rector.

