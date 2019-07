Podem votarà «no» a Sánchez pel veto a Iglesias

Missatge de les bases d'Unides Podem sobre la investidura de Pedro Sánchez. La consulta de la formació morada als seus inscrits s'ha tancat amb una negativa a avalar la candidatura del líder del PSOE si això significa un govern de coalició sense Pablo Iglesias a l'executiu. Podem, doncs, s'encamina cap al "no" al debat d'investidura, que començarà dilluns al Congrés dels Diputats.Unides Podem ha comunicat aquest dijous a la tarda que el 70% de les persones inscrites que han participat en la consulta interna han decidit han optat per l'opció d'un govern de coalició integral -que inclogui programa i equips- sense vetos a dirigents de Podem. En la consulta hi han participat 138.488 electors, de les quals una àmplia majoria s'han pronunciat a favor del govern de coalició a tots els efectes.La militància d'Unides Podem ha votat majoritàriament a favor de la primera de les opcions plantejades en la pregunta elaborada per la direcció: "Per fer president Pedro Sánchez, cal arribar a un acord integral de govern de coalició (programàtic i equips), sense vetos, on les forces de la coalició tinguin una representació raonablement proporcional als seus vots". Per contra, l'opció que ha resultat perdedora, tenia aquest enunciat: "Per fer president Pedro Sánchez (ja sigui mitjançant el vot a favor o l'abstenció), n'hi ha prou amb la proposta del PSOE: un govern dissenyat únicament pel PSOE, col·laboració en nivells administratius subordinats al govern i acord programàtic?".El posicionament de les bases és l'aval que buscava Iglesias per reforçar-se en la negociació i muscular el seu relat. Sánchez ja va dir que donava les negociacions per trencades perquè considerava distorsionada la consulta a les bases d'Unides Podem. La investidura del líder del PSOE es avui una mica més complicada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor