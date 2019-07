Primàries exprés a Ciutadans per elegir candidat a la Generalitat

La direcció de Ciutadans ha decidit prémer l'accelerador a Catalunya i forçar les primàries per elegir el seu cap de cartell a les properes eleccions al Parlament. L'executiva ha convocat les eleccions internes per als dies 24 a 26 de juliol a les 10 del matí. El termini de presentació de candidats s'ha obert aquesta tarda i clourà demà a les quatre de la tarda. Aleshores començarà una campanya electoral que s'allargarà fins al dimecres 24 a les sis de la tarda.La cúpula del partit ha decidit tirar pel dret davant dos factors que neguitegen Ciutadans. D'una banda, les enquestes internes, que dibuixen un panorama preocupant amb una sagnia de vots que podria deixar els taronja per sota dels 20 escons (ara en tenen 36 i són la primera força). De l'altra, es vol tallar en sec els moviments interns que s'estan produint. La diputada Lorena Roldán és la clara favorita en aquesta batalla, i té el suport de dirigents com Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa. ​Altres sectors havien apuntat el nom de Nacho Martín Blanco, un dels fitxatges estrella d'aquesta legislatura, tot i que el diputat ha assegurat aquests dies que no es volia postular.Lorena Roldán va anunciar aquest dimecres que es presentava a les primàries de la formació per ser la propera candidata taronja a la presidència de la Generalitat. Ho va fer dient que era "un repte i una responsabilitat". "Em deixaré la pell perquè siguem sent la veu del constitucionalisme i entre tots recuperar la convivència a Catalunya", va assegurar la portaveu del partit al Parlament.La fins ara única aspirant és la favorita per rellevar Inés Arrimadas com a cap del partit a Catalunya i té l'aval del president del partit, Albert Rivera. De fet, es va anunciar l'obertura del procés, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va dir que Roldán seria "una gran candidata.

