Un celler català, entre els 50 millors del món

El celler Família Torres ha entrat en el Top 50 -a la posició número 28- dels millors del món que s'han de visitar segons el rànquing World's Best Vineyards 2019. El llistat distingeix aquells cellers que, a més d'elaborar grans vins, val la pena visitar per ser llocs impressionants on tastar-los i aprendre sobre el procés d'elaboració, segons ha explicat la companyia aquest dijous en un comunicat.Família Torres és una dels quatre cellers espanyols seleccionats -l'únic català- dels 1.500 cellers nominats de tot el món i sotmesos a votació entre els prop de 500 professionals del sector del vi i del turisme.D'entre les seves recomanacions i votacions s'ha confeccionat aquest Top 50 amb 17 països representats, amb l'objectiu d'augmentar el nivell de l'enoturisme i animar els viatgers a gaudir d'experiències relacionades amb el vi a tot el món. Del celler familiar centenari del Penedès, els organitzadors destaquen especialment el disseny minimalista del celler Waltraud, una obra de l'arquitecte Javier Barba.També han posat en valor la seva localització a la "espectacular" Carretera del Vi, la primera wine road de la Mediterrània, integrada per 13 cellers. Altres aspectes que destaquen els responsables del World's Best Vineyards són l'ampli ventall d'experiències que ofereix Família Torres als visitants de la mà de wine educators qualificats i la possibilitat de personalitzar en funció dels seus interessos i inquietuds.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor