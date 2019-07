Un home enfilat a un panell obliga a tallar la Ronda de Dalt

Un home enfilat a un panell de la Ronda de Dalt aquest migdia a Barcelona Foto: Cedida

Migdia mogut en una de les artèries principals d'entrada i sortida de Barcelona. Al voltant de les 13.30h, un home de 41 anys s'ha enfilat a un dels panells informatius de la Ronda de Dalt, concretament al de la sortida 6, a prop del barri de Vallcarca, i ha obligat a tallar la via en sentit Llobregat durant prop d'una hora.Tal com han explicat fonts d'Emergències a, a la zona s'hi han enviat dues unitats del SEM i també hi han anat els Bombers per mirar de solucionar l'incident. Finalment, l'home ha baixat voluntàriament i ha estat traslladat a l'Hospital Clínic. A les 14.22, tal com ha informat la Guàrdia Urbana ha través de Twitter, el trànsit s'ha reobert.

