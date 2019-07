Un diputat alemany denuncia que ha estat víctima de l'espionatge de l'estat espanyol

El diputat alemany de Die Linke, Andrej Hunko, ha exigit explicacions al govern federal d'Alemanya per l'espionatge d'Espanya a diverses autoritats en el marc de l'operació estatal contra les delegacions del Govern a l'exterior.Després de veure els documents filtrats del ministeri d'Exteriors amb detalls de les activitats de Hunko relacionades amb l'afer català, aquest diputat s'ha dirigit a l'executiu d'Angela Merkel per saber si la vigilància de les autoritats espanyoles, inclús dels seus serveis secrets, d'un membre del Bundestag com ell és legal.A més, Hunko ha acusat l'Estat d'espiar les seves trobades amb independentistes catalans i bascos des del 2011.

